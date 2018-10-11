У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошли еще три землетрясения

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Еще три землетрясения магнитудой 6,3, 5,9 и 5,7 произошли у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 20.59 по времени UTC (23.59 мск) приблизительно в 49 километрах к юго-востоку от Кимбе. Очаг землетрясения залегал на глубине 48,9 километра. После произошло землетрясение магнитудой 5,9 в 21.13 по времени UTC (0.13 четверга мск) в 117 километрах к юго-востоку от Кимбе. Очаг землетрясения залегал на глубине 37,4 километра.

Впоследствии USGS сообщила еще об одном землетрясении магнитудой 6,3, произошедшем в 22.00 по времени UTC (1.00 мск) в 93 километрах к юго-западу от города Кокопо, очаг залегал на глубине 123,7 километра.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее USGS сообщила о землетрясении магнитудой 7,0 у берегов Папуа-Новой Гвинеи.