В мэрии Киева рассказали о "пользе" отсутствия горячей воды

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Отсутствие горячей воды в Киеве с начала мая позволило жителям украинской столицы сэкономить от 1,5 до 3,6 тысячи гривен, об этом в комментарии изданию "Украинская правда" заявил заместитель главы Киевской городской администрации Петр Пантелеев.
Чиновник также сообщил, что подача горячей воды начнется после того, как Хозяйственный суд столицы утвердит мировое соглашение между "Нафтогазом" и коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго". Он добавил, что Киев вернет "Нафтогазу" 2,3 миллиарда гривен долгов, но не станет платить штрафы и пенни.
К началу октября удалось восстановить водоснабжение в некоторых домах Киева, однако, по официальным данным снабжающей компании, почти в девяти с половиной тысячах зданий из кранов до сих пор течет только холодная вода.