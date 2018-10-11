В мэрии Киева рассказали о "пользе" отсутствия горячей воды

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Отсутствие горячей воды в Киеве с начала мая позволило жителям украинской столицы сэкономить от 1,5 до 3,6 тысячи гривен, об этом в комментарии изданию "Украинская правда" заявил заместитель главы Киевской городской администрации Петр Пантелеев.

"Если человек потребляет в среднем 2-3 кубометра в месяц, то семья из трех человек, которая с мая была без горячей воды, сэкономила 3-3,6 тысячи гривен. Киевляне, которые остались без горячей воды с августа (Оболонь, Троещина, часть Подола) — сэкономили 1,5 тысячи. Но люди все равно грели воду на газовых или электрических плитах и платили за газ или электричество", — сказал Пантелеев.

Чиновник также сообщил, что подача горячей воды начнется после того, как Хозяйственный суд столицы утвердит мировое соглашение между "Нафтогазом" и коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго". Он добавил, что Киев вернет "Нафтогазу" 2,3 миллиарда гривен долгов, но не станет платить штрафы и пенни.

По информации СМИ, в Киеве практически все лето отсутствовала горячая вода, при этом в нескольких районах ее нет до сих пор.

К началу октября удалось восстановить водоснабжение в некоторых домах Киева, однако, по официальным данным снабжающей компании, почти в девяти с половиной тысячах зданий из кранов до сих пор течет только холодная вода.