МЕХИКО, 11 окт – РИА Новости. Основной индекс биржи бразильского Сан-Паулу Bovespa в среду показал серьезное падение после заявлений кандидата в президенты Жаира Болсонару о приватизации ряда компаний.

По данным самой биржи, индекс снизился сразу на 2,8% до 83679 пунктов.

Накануне ультраправый кандидат Болсонару заявил в интервью каналу Band TV, что выступает против приватизации электрической компании Eletrobras в части генерирующих мощностей. По его мнению, речь может идти только о приватизации сети дистрибуции энергии. Также Болсонару выступил против продажи акций компаний китайским предпринимателям.

После этого акции Eletrobras упали на 10%, показав свои худшие показатели, отмечает портал Economia.

Также Болсонару высказался и по возможной приватизации нефтяной компании Petrobras. По его мнению, нужно сохранить "ядро" компании в руках государства. При этом он признал, что ресурсов у Petrobras для развития нет, а значит, разведку нефти нужно можно частным компаниям.

Второй тур выборов в Бразилии пройдет 28 октября. По итогам обработки 99,99% голосов после первого тура ультраправый кандидат Болсонару получил 46% голосов, его соперник от Партии трудящихся Фернанду Аддад — 29,3%.