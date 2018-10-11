В США сенаторы попросили Трампа решить, вводить ли санкции против Эр-Рияда

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Руководство сенатского комитета по международным делам обратилось к президенту США Дональду Трампу с требованием определиться, следует ли ввести санкции против Саудовской Аравии за предполагаемое убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Хашкаджи пропал при посещении консульства Саудовской Аравии в турецком Стамбуле.

"Мы требуем, чтобы вы определились с введением санкций в соответствии с Актом Магнитского относительно любых иностранных лиц, ответственных за подобное нарушение (прав человека — ред.) в отношении господина Хашкаджи. Мы ожидаем, что вы при вынесении решения рассмотрите всю имеющуюся информацию, в том числе и в отношении наиболее высокопоставленных лиц в Саудовской Аравии", — говорится в письме Трампу, которое подписали председатель комитета Боб Коркер и его заместитель Роберт Менендес.

Согласно так называемому Акту Магнитского о коррупции, президент США должен по требованию комитета отчитаться, считает ли он необходимым введение санкций против тех или иных иностранных чиновников за предполагаемые нарушения прав человека. На это президенту отводится 120 дней с момента требования из сената.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что, по предположению полиции Турции, Хашкаджи был убит в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. В самом консульстве опровергли эту информацию. Представитель МИД Турции Хами Аксой заявлял, что Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на следственные действия в ее генконсульстве в Стамбуле в связи с исчезновением Хашкаджи.

В минувшую среду турецко-арабская ассоциация средств массовой информации сообщила, что Джамаль Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и проживает в США, пропал в Турции после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Как сообщало агентство Аnadolu со ссылкой на невесту саудовского журналиста, имя которой не разглашается, сотрудники консульства пригласили накануне Хашкаджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашкаджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По сообщению Саудовского агентства печати со ссылкой на генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. В то же время пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил об имеющейся у турецких властей информации, что журналист находится в здании генконсульства. В пятницу наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил агентству Рейтер, что турецкие власти при желании могут обыскать саудовское консульство в Стамбуле.