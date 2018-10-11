Трамп заявил, что ФРС "спятила" из-за повышения ставки

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне падения биржи заявил, что Федеральная резервная система "спятила" из-за повышения учетной ставки.

"Думаю, что ФРС ошибается. Они слишком жесткие. Я думаю, ФРС спятила", — сказал Трамп журналистам президентского пула, отвечая на вопрос о падении биржи.

При этом президент заявил, что коррекция на рынке его не сильно беспокоит, поскольку ее прогнозировали.

"Вообще-то эту коррекцию мы ждали, и давно. Но я действительно не согласен с тем, что делает ФРС", — добавил Трамп.

Основные фондовые индексы США по итогам среды потеряли от трех до четырех процентов на фоне продолжающегося увеличения доходности десятилетних американских гособлигаций, свидетельствуют данные торгов. При этом доходность облигаций повышается в связи с политикой ФРС по повышению учетной ставки.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя падение индексов, заявила, что экономика США остается "необычайно крепкой".

"Безработица на 50-летнем минимуме, налоги для семей и бизнеса сокращены, регулирование и бюрократические препоны сокращены, зарплаты становятся больше, уверенность потребителей и бизнеса в завтрашнем дне бьет рекорды, а улучшенные торговые соглашения помогают фермерам и производителям. Экономическая политика президента Трампа является причиной этих успехов, и именно она создала крепкую основу для продолжения экономического роста", — добавила она.

Динамика доходности гособлигаций и фондового рынка, как правило, обратно пропорциональны, так как высокодоходные госбонды могут гарантировать инвесторам прибыль с меньшим риском и большей стабильностью по сравнению с акциями.

Трамп неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту. Президент пошел на достаточно редкий шаг, сменив главу ФРС в начале президентского срока — вместо Джанет Йеллен председателем совета управляющих стал Джером Пауэлл, который, однако, продолжил политику повышения ставки.

Американский центробанк в очередной раз повысил ставку в сентябре (на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых) и планирует и дальше постепенно ужесточать монетарную политику, поскольку не видит угроз экономическому росту в ближайшем будущем. Кроме того, ФРС пока справляется с двумя своими основными задачами: удерживать инфляцию и поддерживать занятость. Инфляция сейчас несколько превышает целевой показатель в 2%, а безработица составляет 3,7% — наиболее низкий показатель за почти полвека.