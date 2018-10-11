Трамп заявил, что ФРС "спятила" из-за повышения ставки

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне падения биржи заявил, что Федеральная резервная система "спятила" из-за повышения учетной ставки.
"Думаю, что ФРС ошибается. Они слишком жесткие. Я думаю, ФРС спятила", — сказал Трамп журналистам президентского пула, отвечая на вопрос о падении биржи.
При этом президент заявил, что коррекция на рынке его не сильно беспокоит, поскольку ее прогнозировали.
"Вообще-то эту коррекцию мы ждали, и давно. Но я действительно не согласен с тем, что делает ФРС", — добавил Трамп.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя падение индексов, заявила, что экономика США остается "необычайно крепкой".
"Безработица на 50-летнем минимуме, налоги для семей и бизнеса сокращены, регулирование и бюрократические препоны сокращены, зарплаты становятся больше, уверенность потребителей и бизнеса в завтрашнем дне бьет рекорды, а улучшенные торговые соглашения помогают фермерам и производителям. Экономическая политика президента Трампа является причиной этих успехов, и именно она создала крепкую основу для продолжения экономического роста", — добавила она.
Динамика доходности гособлигаций и фондового рынка, как правило, обратно пропорциональны, так как высокодоходные госбонды могут гарантировать инвесторам прибыль с меньшим риском и большей стабильностью по сравнению с акциями.
Американский центробанк в очередной раз повысил ставку в сентябре (на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых) и планирует и дальше постепенно ужесточать монетарную политику, поскольку не видит угроз экономическому росту в ближайшем будущем. Кроме того, ФРС пока справляется с двумя своими основными задачами: удерживать инфляцию и поддерживать занятость. Инфляция сейчас несколько превышает целевой показатель в 2%, а безработица составляет 3,7% — наиболее низкий показатель за почти полвека.