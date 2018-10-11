Генсек Совета Европы пригрозил исключить Россию из организации

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия может быть исключена из числа участников уставных органов Совета Европы, если она не начнет перечислять взносы в бюджет организации до середины следующего года. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, слова политика приводит украинское издание "Европейская правда".
В частности, КМСЕ может прекратить участие России в работе ПАСЕ. Двухлетний срок с момента последней выплаты истечет в июне 2019 года, напомнил Ягланд.
В случае выхода России из организации Ягланд намерен представить откорректированный вариант бюджета СЕ.
"Кризисная ситуация"
Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой ранее заявил, что Россия не будет участвовать в организации, которая подвергает дискриминации национальные делегации.
"Ничего, кроме сожаления, у нас вызывать это не может. Россия не будет участвовать в организации, которая подвергает дискриминации национальные делегации, мы за равенство в международных отношениях", — добавил он.
По мнению главного редактора научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнева, вопрос о выходе России из Совета Европы подвис до январской пленарной сессии ПАСЕ.
Как полагает Берестнев, возможен скорее мягкий вариант выхода: "Не будем платить взнос и (будем) ждать исключения".
"Впрочем, на скорость процесса будет влиять много факторов — активность суда, например", — считает эксперт.
Он напомнил, что в конце февраля состоятся слушания по украинской межгосударственной жалобе по Крыму, включая приговор осужденному за организацию терактов Сенцову.
Конфликт между Россией и ПАСЕ
Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях.
В конце июня 2017 года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, Россия заявила, что намерена перестать выплачивать часть взносов в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ не восстановят в полном объеме.
Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации