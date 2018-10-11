Генсек Совета Европы пригрозил исключить Россию из организации

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия может быть исключена из числа участников уставных органов Совета Европы, если она не начнет перечислять взносы в бюджет организации до середины следующего года. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, слова политика приводит украинское издание "Европейская правда".

По словам Ягланда, неуплата взносов на протяжении двух лет позволяет ввести подобные санкции, поэтому, как отметил он, Комитет министров "не просто может, а должен применить статью".

В частности, КМСЕ может прекратить участие России в работе ПАСЕ. Двухлетний срок с момента последней выплаты истечет в июне 2019 года, напомнил Ягланд.

В случае выхода России из организации Ягланд намерен представить откорректированный вариант бюджета СЕ.

"Кризисная ситуация"

Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой ранее заявил, что Россия не будет участвовать в организации, которая подвергает дискриминации национальные делегации.

"ПАСЕ находится в кризисной ситуации в связи с ранее ею принятыми уже действиями в отношении национальных делегаций. Неспособность принять постановление связана с умышленным затягиванием дебатов со стороны украинцев, британцев и прибалтов. И, конечно, депутаты, представляющие другие парламенты, просто не нашли в себе силы и терпение выслушивать бесконечно повторяющиеся русофобские тирады", — заявил Толстой РИА Новости, отметив, что такое решение вызывает "сожаление".

"Ничего, кроме сожаления, у нас вызывать это не может. Россия не будет участвовать в организации, которая подвергает дискриминации национальные делегации, мы за равенство в международных отношениях", — добавил он.

По мнению главного редактора научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнева, вопрос о выходе России из Совета Европы подвис до январской пленарной сессии ПАСЕ.

Как полагает Берестнев, возможен скорее мягкий вариант выхода: "Не будем платить взнос и (будем) ждать исключения".

"Впрочем, на скорость процесса будет влиять много факторов — активность суда, например", — считает эксперт.

Он напомнил, что в конце февраля состоятся слушания по украинской межгосударственной жалобе по Крыму, включая приговор осужденному за организацию терактов Сенцову.

Конфликт между Россией и ПАСЕ

Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях.

В следующем году организация не только не отменила санкции, но и ввела новые ограничения. Российская сторона заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы.

В конце июня 2017 года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, Россия заявила, что намерена перестать выплачивать часть взносов в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ не восстановят в полном объеме.

Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации