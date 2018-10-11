Слуцкий: России стоит подумать о приостановлении членства в СЕ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Деструктивность Совета Европы и его институтов, в первую очередь ПАСЕ, говорит о том, что РФ, возможно, стоит подумать о приостановлении или замораживании членства в организации, не дожидаясь процедуры исключения, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из уставных органов СЕ, если она не возобновит уплату взносов в бюджет организации до середины 2019 года.

"Но сегодняшняя деструктивность организации и ее институтов, в первую очередь ПАСЕ, говорит о том, что, возможно, нам стоит самим подумать о приостановлении или замораживании членства России в Совете Европе, не дожидаясь, пока какие-то антироссийские ухари начнут процедуру исключения", — сказал журналистам Слуцкий.