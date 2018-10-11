Источник: Киев готовит провокацию в Азовском море

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Киев готовит провокацию в Азовском море с целью дискредитации российских пограничников, сообщил РИА Новости информированный источник в Крыму.

"Одиннадцатого октября сотрудниками госпогранслужбы Украины планируется организовать выход из порта Мариуполь в Азовское море пограничного сторожевого катера с группой журналистов украинских СМИ с целью сбора материалов для видеорепортажа о якобы агрессивных действиях пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов, а также блокаде морских портов Украины в Азовском море", — говорится в сообщении.

Усиление контроля в Азовском море

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российские пограничники усилили контроль за акваторией Азовского и Черного морей в связи с морскими военными учениями украинских военных.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ВСУ планируют провести в Азовском море широкомасштабные учения. В связи с этим часть моря в районе Бердянска и поселка Ялта в Донецкой области закроют на время запланированных с 9 по 12 октября артиллерийских стрельб. Во вторник украинские военные провели тактическое учение по отражению высадки морского десанта на побережье Азовского моря.

"Рисков никаких нет. Я знаю, что пограничники ответные меры сейчас приняли, в этой ситуации усилен контроль за акваторией Азовского и Черного моря, ничего нашим гражданским судам в этой ситуации не угрожает", — сказал Аксенов журналистам.

"Прорыв" украинских кораблей в Азовское море

В конце сентября судно A500 "Донбасс" и буксир A830 "Корец" прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России, сообщили в погрануправлении ФСБ. Пограничники сопроводили их согласно нормам международного права. Из-за этого ВМС Украины обвинили Россию в создании "опасных инцидентов".

Капитан первого ранга Дмитрий Коваленко, который руководил переходом украинских кораблей "Донбасс" и "Корец" в Азовское море, заявил 4 октября в интервью агентству "Укринформ", что украинские моряки были готовы к боестолкновению с российскими пограничниками во время прохода через Керченский пролив.

По словам Коваленко, обстановка была "нервной", поэтому моряки якобы приняли меры предосторожности. "Боевые группы, пулеметы — все заряжено было", — заявил капитан, добавив, что "два человека в полной экипировке стояли на видном месте — чтобы россияне видели".

При этом, по утверждению украинского моряка, экипаж подготовил пожарные рукава, чтобы смывать российских пограничников, "если бы полезли".

В свою очередь, вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что суда военно-морских сил Украины прошли через Керченский пролив без всяких проблем, никаких опасных инцидентов и препятствий для них не создавалось.

Как считает сенатор Франц Клинцевич, провокации Украины в Азовском море будут продолжаться. Сенатор подчеркнул при этом, что из этих провокаций ничего не получилось. Нервы у пограничников России оказались крепкими, добавил он.

Ситуация в Азовском море

Обстановка в Азовском море обострилась в марте, после того как российское судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками за нарушение порядка пересечения границы. Россия официально выразила протест из-за подобных мер Украины. В Киеве после заявили, что российские пограничники стали более тщательно досматривать суда, следующие через Керченский пролив.

Согласно договору от 2003 года, и Украина, и Россия рассматривают Азовское море и Керченский пролив как свои внутренние воды. На фоне обострившихся отношений в Киеве призвали разорвать этот договор, однако в МИДе страны эту идею не поддержали.