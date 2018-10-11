Источник: Киев готовит провокацию в Азовском море

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Киев готовит провокацию в Азовском море с целью дискредитации российских пограничников, сообщил РИА Новости информированный источник в Крыму.
"Одиннадцатого октября сотрудниками госпогранслужбы Украины планируется организовать выход из порта Мариуполь в Азовское море пограничного сторожевого катера с группой журналистов украинских СМИ с целью сбора материалов для видеорепортажа о якобы агрессивных действиях пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов, а также блокаде морских портов Украины в Азовском море", — говорится в сообщении.
Усиление контроля в Азовском море
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ВСУ планируют провести в Азовском море широкомасштабные учения. В связи с этим часть моря в районе Бердянска и поселка Ялта в Донецкой области закроют на время запланированных с 9 по 12 октября артиллерийских стрельб. Во вторник украинские военные провели тактическое учение по отражению высадки морского десанта на побережье Азовского моря.
"Рисков никаких нет. Я знаю, что пограничники ответные меры сейчас приняли, в этой ситуации усилен контроль за акваторией Азовского и Черного моря, ничего нашим гражданским судам в этой ситуации не угрожает", — сказал Аксенов журналистам.
"Прорыв" украинских кораблей в Азовское море
Капитан первого ранга Дмитрий Коваленко, который руководил переходом украинских кораблей "Донбасс" и "Корец" в Азовское море, заявил 4 октября в интервью агентству "Укринформ", что украинские моряки были готовы к боестолкновению с российскими пограничниками во время прохода через Керченский пролив.
По словам Коваленко, обстановка была "нервной", поэтому моряки якобы приняли меры предосторожности. "Боевые группы, пулеметы — все заряжено было", — заявил капитан, добавив, что "два человека в полной экипировке стояли на видном месте — чтобы россияне видели".
При этом, по утверждению украинского моряка, экипаж подготовил пожарные рукава, чтобы смывать российских пограничников, "если бы полезли".
В свою очередь, вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что суда военно-морских сил Украины прошли через Керченский пролив без всяких проблем, никаких опасных инцидентов и препятствий для них не создавалось.
Как считает сенатор Франц Клинцевич, провокации Украины в Азовском море будут продолжаться. Сенатор подчеркнул при этом, что из этих провокаций ничего не получилось. Нервы у пограничников России оказались крепкими, добавил он.
Ситуация в Азовском море
Согласно договору от 2003 года, и Украина, и Россия рассматривают Азовское море и Керченский пролив как свои внутренние воды. На фоне обострившихся отношений в Киеве призвали разорвать этот договор, однако в МИДе страны эту идею не поддержали.