Слуцкий ответил на заявление Ягланда о возможном исключении России из СЕ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что Россию могут исключить из уставных органов СЕ, является типичной игра на опережение, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ягланд заявил, что РФ может быть исключена из числа участников уставных органов СЕ, если не возобновит уплату взносов в бюджет организации до середины 2019 года.

"Это типичная для Совета Европы игра на опережение в весьма неджентльменский ситуации. Ягланд делает такие заявления как генсек, загнанный в угол", — сказал журналистам Слуцкий.