В Саудовской Аравии начался суд над карикатуристом

ДОХА, 11 окт — РИА Новости. Саудовский карикатурист предстал перед судом королевства по обвинению в создании оскорбительных карикатур на Саудовскую Аравию по заказу другой страны, сообщила в среду саудовская электронная газета "Аль-Оказ".

По информации издания, генеральная прокуратура обвинила карикатуриста в том, что он нарисовал более 100 карикатур "в поддержку враждебного Саудовской Аравии государства и его правительства взамен на денежное вознаграждение". Тем самым, как считает прокуратура, художник пошел против политики Саудовской Аравии, которая разорвала отношения с этим государством.

Прокуратура не назвала страну, карикатуры в пользу которой якобы создавал художник. На сегодняшний день у Саудовской Аравии разорваны дипотношения с Ираном и соседним Катаром, высказывания в поддержку которого в интернете власти королевства пообещали карать тюремным сроком до пяти лет.