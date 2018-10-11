В Индии около 300 тысяч человек эвакуировали из-за угрозы циклона

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Приблизительно 300 тысяч человек были эвакуированы из штата Одиша в Индии в среду из-за угрозы сильного циклона "Титли", который ожидается на побережье штатов Одиша и Андхра-Прадеш в четверг утром, сообщает агентство IANS.

"В настоящий момент 300 тысяч человек были эвакуированы, поскольку циклон "Титли", возможно, обрушится завтра в 5 утра", — говорится в заявлении канцелярии главного министра штата Одиша.

Отмечается, что главный министр штата поручил местным властям пристально следить за ситуацией. В нескольких округах штата были размещены сотрудники местных сил оперативного реагирования, круглосуточно будут работать центры чрезвычайного реагирования всех округов штата.

По информации агентства, сотрудники пожарных служб также будут находиться в режиме готовности.