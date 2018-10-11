Одесса ждет замеса. Киев обвиняет город в сепаратизме

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. На юго-западе Украины разыгрывается политическая драма, способная повлиять на исход президентских выборов 2019 года: мэра Одессы Геннадия Труханова обвинили в растрате госсредств. Источники РИА Новости в регионе считают, что за этим стоит команда Петра Порошенко. Киев пытается заручиться поддержкой местных элит, без помощи которых главе государства не удержаться у власти.

Деньги вернули, но дело завели

Труханова подозревают в коррупции уже несколько лет. В последние дни его дело получило новый оборот. Восьмого октября Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины передала материалы расследования в суд. По сведениям правоохранителей, мэр Труханов, его заместитель Павел Вугельман и глава компании "Девелопмент элит" Петр Загордиенко вступили в преступный сговор, невольными соучастниками которого сделали депутатов местного законодательного собрания. По предложению Труханова, те одобрили покупку недвижимости у Загордиенко по завышенной цене. Разницу предполагаемые преступники могли поделить между собой.

В окружении мэра города отвергают все обвинения и ссылаются на решение "Девелопмент элит" компенсировать бюджету потерю. Компания Загордиенко уже выплатила городу дополнительно 90 миллиардов гривен, тем самым закрыв вопрос с финансовой точки зрения. Однако Труханова все равно могут осудить, если докажут, что он действовал с корыстным умыслом.

К этому добавляется политическое давление. В сентябре советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк обвинил Труханова и его команду в "латентном сепаратизме". До этого с призывами навести порядок в Одессе выступили депутаты Рады Андрей Ильенко и Игорь Луценко. Против градоначальника активно действуют украинские СМИ: распространяется информация, что мэр Труханов тайком обзавелся российским паспортом.

Запустить руку в урну

Нападки на Одессу и ее руководство вполне вписываются в календарь украинской политики. Вскоре страну ожидают президентские выборы, на которых непопулярный Петр Порошенко намерен выставить свою кандидатуру. Киевские власти давят на региональные элиты, чтобы заручиться их поддержкой.

"В опросах общественного мнения Порошенко занимает пятое место, и он заинтересован в том, чтобы местные власти приняли участие в его кампании. Переговоры на эту тему велись в Харькове с мэром города Геннадием Кернесом, давление оказывалось на главу Днепропетровска Бориса Филатова. У партии Труханова в Одессе достаточно разветвленная структура — от сети низовых агитаторов до лидеров общественного мнения. Порошенко нужны все эти ресурсы, ведь своей базы в городе у него нет. Убежден, если Труханов гарантирует поддержку Порошенко, все прегрешения мэра благополучно забудутся", — поделился мнением в интервью РИА Новости украинский политолог Сергей Белашко.

Ждите провокаций

Кроме того, от местных властей зависит состав избирательных комиссий. Пророссийских кандидатов к выборам не допустят, и одесситам предстоит выбирать между большим и меньшим злом. В этих условиях голос мэра города имеет серьезное значение.

Оппозиционеры в Одессе уверены, что Порошенко готов пойти на фальсификации и поэтому давит на Труханова. Состав избирательных комиссий на Украине пополняется представителями карликовых партий, большинство которых существует только на бумаге. Кого назначить на подсчет голосов, зависит исключительно от местных властей.

"По этой причине Киев в последний год уличает региональную элиту в коррупции и множеством возбужденных уголовных дел добивается поддержки ею второго срока Порошенко", — рассказал РИА Новости общественный активист Вячеслав Азаров. По его мнению, именно из-за политических игр в сентябре неизвестные напали на украинского националиста Олега Михайлика, видного сторонника Майдана в Одессе. Он пережил клиническую смерть. Обстоятельства случившегося остаются неясными, но Азаров называет это провокацией.

"Есть в этих событиях некоторый элемент наигранности, чрезмерного внимания президента и стран Запада, что дает повод подозревать инсценировку. Все это развязывает режиму руки для введения в городе подобия ЧП с усиленными патрулями на улицах и кампанией запугивания в СМИ", — опасается Азаров. И все-таки он надеется, что до чрезвычайного положения в Одессе дело не дойдет.

Теперь будете говорить по-украински

Наличие в Одессе русскоязычного большинства дает Киеву возможность шантажировать местные власти, обвиняя их в недостатке державного патриотизма. Труханов не может себе позволить проводить украинизацию на манер Львова. Однако и то насаждение государственной культуры, которое происходит, возмущает местных русских. В разговорах с РИА Новости одесситы сетуют, что русские классы в школах финансируются по остаточному принципу и закрываются, а уроки истории не имеют ничего общего с национальным самоуважением учащихся в них русских.

С согласия местных властей в Одессу приезжают группы украинских националистов, которые "инспектируют" город, завязываются стычки. В 2017-м в соседнем Черноморске радикалы избили местного жителя, пытавшегося закрасить надпись "Слава Украине". Тогда же ультраправые напали на одесситов, возлагавших цветы к памятнику Неизвестному Матросу.

На этом фоне одесситы c опасением выслушивают обвинения в сепаратизме, считая их поводом для очередного закручивания гаек. "Проблема в том, что новая власть все, не совпадающее с ее официальной националистической идеологией, объявляет "пророссийской пропагандой". Передачи по истории Одессы, любое упоминание героических событий времен Великой Отечественной войны, осуждение антитеррористической операции в Донбассе и даже обычное человеческое сострадание — все попадает в категорию "пророссийской агитации", — объяснил в интервью РИА Новости бывший депутат Одесского горсовета Алексей Албу. На его взгляд, это и вызвало массовые протесты против центральной власти. Во что все это выльется, покажет ближайшее будущее.