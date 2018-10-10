Могерини считает, что "мир бы рухнул" без Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Мир рухнул бы, если бы не было Евросоюза, заявила в среду глава европейской дипломатии ЕС Федерика Могерини, выступая с лекцией в Финляндии.

"Подумайте об этом на мгновение. Закройте глаза и представьте на мгновение, что Европейский союз исчез с мировой сцены прямо сейчас. Скажем, на месяц, или неделю, даже на несколько дней. Мир просто бы рухнул", — цитирует ее выступление дипслужба ЕС.

"Мир сейчас не в лучшей форме, но без Европейского союза он оказался бы в гораздо худшем положении. Я не уверена, что это очень оптимистичное высказывание, но мир может быть в еще худшем состоянии, чем сегодня. Такова реальность фактов", — сказала Могерини, призвав "осознать, что мир смотрит на Европу как на точку отсчета" в поисках ориентира.

"Уберите все действия, которые мы предпринимаем как Европейский союз, вместе с государствами-членами по всему миру, будь то мир и безопасность, развитие, гуманитарная деятельность, дипломатия, и вы поймете, что ситуация в мире, безусловно, будет намного, намного хуже", — добавила она.

По ее мнению, вопрос уже не в том, является ли Евросоюз сверхдержавой, а в том, что делать с той силой, которую он имеет.