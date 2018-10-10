В Госдуме оценили обещание Трампа ответить на покупку Индией С-400

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал обещание президента США Дональда Трампа предпринять ответные меры в связи с покупкой Индией российских ЗРК С-400 "Триумф".

Как заявил парламентарий в интервью RT, подобные высказывания "жизненно необходимы" американскому лидеру. Это связано с амбициями Вашингтона касательно экспорта вооружений, считает собеседник телеканала.

"По уставу НАТО каждая из стран — членов альянса обязана тратить не менее 20 процентов от средств, которые закладываются в бюджете этой страны на собственную оборону, на приобретение новейших видов вооружения и техники ежегодно, помимо тех двух процентов ВВП, которые члены НАТО обязаны платить в общую копилку. Как правило, новейшим вооружением их снабжают США. Кстати, американцы находятся на первом месте по продаже оружия исключительно из-за этого", — объяснил Шерин.

По его словам, решение Индии закупить у Москвы зенитные ракетные комплексы "стало серьезным сигналом" для Вашингтона.

"Это говорит о том, что российское вооружение пользуется гораздо большим спросом и доверием, нежели американское", — подчеркнул парламентарий.

При этом, по мнению Шерина, Соединенные Штаты вряд ли смогут навредить такому "самостоятельному государству", как Индия.

"Непонятно, какие санкции им может предъявить Трамп, потому что эта страна населена такими сильными людьми, которые однажды договорились и полностью перестали покупать товары Великобритании, вытеснили англичан и получили независимость. Индию пугать какими-то экономическими санкциями — полный бред", — считает депутат.

Как заметил Шерин, обещания Трампа напоминают "предсмертные конвульсии" и ни на кого не влияют.

Ранее американский президент заявил, что в скором времени Вашингтон даст ответ Индии в связи с покупкой российских комплексов С-400.

В конце прошлой недели Москва и Нью-Дели заключили контракт на поставку комплексов "Триумф". Приобретение пяти полков С-400 обойдется Индии в 5,43 миллиарда долларов.

Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность намерением индийской стороны закупить российское вооружение. США также не исключали введения санкций по закону о CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции". — Прим. ред.).

По словам начальника штаба индийских сухопутных войск Бипина Равата, Индия осознает возможность введения санкций со стороны Вашингтона, однако, намерена и дальше проводить независимую внешнюю политику.