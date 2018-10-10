Бельгия выслала в США обвиняемого в шпионаже китайского чиновника

ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА новости. Бельгия экстрадировала в США сотрудника министерства внутренней безопасности КНР, американский минюст выдвинул ему обвинения в экономическом шпионаже, сообщил минюст в среду.
В Минюсте утверждают, что мужчина является "сотрудником китайской разведки" и занимает пост заместителя одного из отделов управления безопасности провинции Цзянсу.
Сторона обвинения утверждает, что гражданин КНР начал вести разведдеятельность против американских компаний, как на территории США, так и за пределами страны по меньшей мере в конце 2013 года.
Обвиняемый был экстрадирован во вторник из Бельгии, где он был арестован в апреле по запросу США. Его дело будет рассматривать суд в штате Огайо.