Украинские депутаты не приехали в ЕП на круглый стол по Минским соглашениям

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Украинские депутаты не приехали на организованный в среду в Европарламенте круглый стол, посвященный вопросам выполнения Минских соглашений, несмотря на приглашение, сообщил журналистам организатор мероприятия, евродепутат Мирослав Митрофанов.
"Я очень удовлетворен уровнем представительства с российской стороны, и мы не очень удовлетворены тем, что украинские депутаты отказались беседовать с нами. Мы приглашали депутатов нынешней, действующей Верховной рады. Они сначала заинтересовались, но через некоторое время, видимо, побоялись это сделать в предвыборной ситуации. Потому что они должны говорить сейчас. Фактически их функцию выполняла Янина (Соколовская, главный редактор "Известия Украина"), но она все-таки журналист, независимый человек", — сказал Митрофанов по итогам круглого стола.
"Но все равно диалог получился очень интересный. Он дарит некоторую надежду, что мы все-таки можем помочь наладить прямой разговор между украинцами и россиянами с участием Белоруссии и ЕС, для того чтобы, восстановив общение на экспертном и политическом уровне, затем восстановить и связи человеческие", — добавил он.
Российский сенатор, участвовавший в дискуссиях, выразил мнение, что ситуацию в Донбассе, в условиях, когда у Киева нет воли выполнять минские договоренности, а Запад его к этому должным образом не побуждает, необходимо "упорядочить", чтобы добиться нормализации обстановки и обеспечить безопасность жителей региона.