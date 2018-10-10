Украинские депутаты не приехали в ЕП на круглый стол по Минским соглашениям

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Украинские депутаты не приехали на организованный в среду в Европарламенте круглый стол, посвященный вопросам выполнения Минских соглашений, несмотря на приглашение, сообщил журналистам организатор мероприятия, евродепутат Мирослав Митрофанов.

В среду в ЕП прошло заседание круглого стола на тему: "Минск-2" или война: перспективы решения конфликта на востоке Украины". Организаторами мероприятия выступили депутаты Гельмут Шольц (Германия, Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера (GUE/NGL), Мирослав Митрофанов (Латвия, фракция ЕП — Зелёные — Европейский свободный альянс) и Йиржи Машталка (GUE/NGL).

"Я очень удовлетворен уровнем представительства с российской стороны, и мы не очень удовлетворены тем, что украинские депутаты отказались беседовать с нами. Мы приглашали депутатов нынешней, действующей Верховной рады. Они сначала заинтересовались, но через некоторое время, видимо, побоялись это сделать в предвыборной ситуации. Потому что они должны говорить сейчас. Фактически их функцию выполняла Янина (Соколовская, главный редактор "Известия Украина"), но она все-таки журналист, независимый человек", — сказал Митрофанов по итогам круглого стола.

"Но все равно диалог получился очень интересный. Он дарит некоторую надежду, что мы все-таки можем помочь наладить прямой разговор между украинцами и россиянами с участием Белоруссии и ЕС, для того чтобы, восстановив общение на экспертном и политическом уровне, затем восстановить и связи человеческие", — добавил он.

"Минские соглашения остановили безудержное кровопролитие, значит, свою функцию они выполняют. При всем скепсисе они заморозили военный конфликт, это правильно. И то, о чем сегодня говорил Алексей Пушков (сенатор СФ), о том, что нужно упорядочить это состояние, наверное, это результирующий вектор давления с разных сторон", — резюмировал евродепутат.

Российский сенатор, участвовавший в дискуссиях, выразил мнение, что ситуацию в Донбассе, в условиях, когда у Киева нет воли выполнять минские договоренности, а Запад его к этому должным образом не побуждает, необходимо "упорядочить", чтобы добиться нормализации обстановки и обеспечить безопасность жителей региона.