Источник заявил о подготовке Киевом провокации в Азовском море

Береговая охрана Украины во время патрулирования Азовского моря. Архивное фото

Береговая охрана Украины во время патрулирования Азовского моря. Архивное фото

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Киев готовит провокацию в Азовском море с целью дискредитации российских пограничников, сообщил РИА Новости информированный источник в Крыму.

"Одиннадцатого октября сотрудниками госпогранслужбы Украины планируется организовать выход из порта Мариуполь в Азовское море пограничного сторожевого катера с группой журналистов украинских СМИ с целью сбора материалов для видеорепортажа о якобы агрессивных действиях пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов, а также блокаде морских портов Украины в Азовском море", — говорится в сообщении.

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