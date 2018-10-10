Россию пригласили на учения в лаборатории Лугара, заявил Карасин

ЖЕНЕВА, 10 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия не намерена легитимизировать "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в Грузии, присутствуя там на международных учениях в ноябре, деятельность данной лаборатории нуждается в отдельном разъяснении, заявил РИА Новости статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин по итогам очередного раунда женевских дискуссий по Закавказью.

"Довольно долго и остро обсуждали тематику так называемой биолаборатории "Лугара", которая находится на грузинской территории и которая действительно представляет опасность, поскольку никто не понимает, что и зачем там исследуется или производится. Наши партнеры из Цхинвала и Сухума привели примеры того, как в последние годы с грузинской территории начинались проникновения каких-то не свойственных этому региону болезней. Это вызывает большие подозрения и нуждается в отдельном разъяснении", — сказал он.

Карасин отметил, что в лаборатории в середине ноября планируются международные учения.

"Россия тоже приглашена по линии ООН. Но мы не хотим участвовать в каких-либо упражнениях по легитимизации этой лаборатории. Потому что, конечно же, в ходе одного заезда понять, над чем работают те или иные лаборатории, невозможно. Есть разные степени закрытости. Непонятно, в какие именно отделы поведут международных экспертов", — указал он.

В этой связи, по словам замминистра РФ, сопредседатели женевских дискуссий "попросили грузинских представителей на следующем раунде в декабре хотя бы в самом общем плане ознакомить участников женевских встреч с итогами учений, которые там планируется провести".

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.