В Минске по запросу Интерпола задержали россиянина

МИНСК, 10 окт — РИА Новости. Иностранным гражданином, объявленным в международный розыск за причастность к террористической деятельности и задержанным в аэропорту "Минск", оказался гражданин России, сообщил в среду официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев.

Во вторник государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась сообщил, что белорусские правоохранители задержали иностранного гражданина, находящегося в розыске по линии Интерпола по подозрению в причастности к террористической деятельности, "в том числе, за убийство". Он не уточнил обстоятельств задержания и гражданство подозреваемого.

"В Национальном аэропорту "Минск" 4 октября был задержан гражданин России, 1988 года рождения, выходец из Чеченской республики, который находится в базе Интерпола", – цитирует Sputnik Беларусь Брылева.

По его словам, на следующий день заместитель минского транспортного прокурора вынес постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу с целью выдачи.

Брылев сообщил, что данный гражданин находится в международном розыске по линии Интерпола по заявлению компетентных органов Австрии. Ордер на его арест был выдан еще в апреле 2016 года прокурором окружного суда города Граца.

Официальный представитель Генпрокуратуры добавил, что во вторник 9 октября белорусская сторона уведомила австрийских правоохранителей, что ожидает от них соответствующих документов для экстрадиции.

Он также уточнил, что разыскиваемого выявили белорусские пограничники при проверке документов, гражданин был передан сотрудникам УВД на воздушном транспорте и помещен в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. По данным австрийских правоохранительных органов, россиянин причастен к террористической деятельности, убийствам, есть информация о том, что состоял в преступной организации.