Додик обвинил посла США во вмешательстве в дела Боснии и Герцеговицы

БЕЛГРАД, 10 окт — РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил в среду, что посол США Морин Кормак вмешивалась не только в избирательный процесс, но и в управление всей БиГ.

Граждане Боснии и Герцеговины выбирали в минувшее воскресенье трех членов президиума (коллективного главы государства), депутатов парламента страны и законодательных собраний двух составляющих ее частей (Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская), а также местных органов власти. ЦИК зарегистрировал 3,35 миллиона граждан с правом голоса. Голосование проходило на 5,8 тысячи участков и 314 передвижных пунктах.

По данным с 99,24% участков, Додик побеждает в борьбе за место сербского члена президиума с 53,82% голосов. Членом президиума от бошняков (славян-мусульман) становится Шефик Джаферович, лидирующий в гонке за это кресло с 36,48%, от хорватов — Желько Комшич с 53,98% голосов по данным с 98,35% участков. Все трое уже заявили о своей победе, окончательные данные избирком должен сообщить в течение 30 дней после волеизъявления.

Госдепартамент США и посол страны в БиГ после появления предварительных результатов выразили обеспокоенность подготовкой и ходом выборов, а также подсчетом голосов. Ранее Додик неоднократно указывал на попытки Кормак, возглавляющей американское диппредставительство с 2015 года, вмешаться во внутренние дела БиГ.

"Когда будет написана история БиГ или бывшей БиГ, ее имя точно будет среди наиболее значимых для разрушения институтов БиГ. Она играла с волей госорганов и без какой-либо нужды вмешивалась в управление БиГ, что привело к нынешнему застою", — заявил Додик на пресс-конференции в среду. Трансляцию вел телеканал РТРС.

По его словам, посол США "без чьей-либо просьбы и полномочий" обсуждала легитимность лидерства кандидатов на выборах, в частности, кандидата на пост члена президиума страны от хорватов Желько Комшича.

"А кто ее вообще спрашивает? Кто пригласил ее комментировать что-то подобное? Это говорит о том, что она хочет и участвует в избирательном процессе. Поэтому, хоть это и выглядит цинично, я ей предложил, чтобы она стала главным считающим голоса на всех будущих выборах, сколько она еще проведет в БиГ", — отметил президент РС.

Додик известен своей пророссийской и антинатовской позицией и сложными отношениями с аппаратом Верховного представителя по БиГ Валентина Инцко, которого он публично называл "известным международным клоуном". Он также периодически вступает в полемику с руководством хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины, составляющей вместе с Республикой Сербской и специальным округом Брчко нынешнюю БиГ.