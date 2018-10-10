Трамп пообещал Индии очень быстрый ответ за покупку С-400

ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время дать ответ Индии за покупку российских ПВО С-400.

"Индия узнает. Вы увидите, раньше, чем вы думаете", — ответил он на вопрос журналистов, будет ли США отвечать на покупку российских комплексов С-400. Ранее начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават заявил New Indian Express , что власти Индии осознают, что США могут ввести против страны санкции из-за покупки российских С-400.

В пятницу Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется в 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

В США ранее выражали обеспокоенность планами Дели и не исключили введения санкций по закону о CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции"). Помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявлял, что Вашингтон признает прошлые связи Индии и России в оборонной сфере, но в будущем хочет переориентировать Нью-Дели на себя.