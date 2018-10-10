СМИ сообщили о задержании младшего сына экс-президента Египта

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Египетские силы безопасности задержали сына бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси, Абдаллу, в западной части Каира, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на заявление старшего сына экс-президента, Ахмада.

В октябре минувшего года сына экс-президента Египта Мухаммеда Мурси Осаму задержали в провинции эш-Шаркия в Египте. Затем его приговорили трем годам тюрьмы по обвинению в хранении оружия. В сентябре 2017 года апелляционный суд в Каире поддержал приговор в отношении экс-президента Египта Мухаммеда Мурси, осужденного на пожизненное лишение свободы за шпионаж в пользу Катара.

"Сотрудники сил специального назначения окружили дом семьи в 7.30 (8.30 мск — ред.), три офицера зашли в дом, нанесли ущерб некоторому его содержимому, задержали Абдаллу и забрали его с собой", — приводит телеканал слова старшего сына политика.

По его словам, до настоящего момента члены семьи ничего не знают о его местонахождении.

Мурси и его соратники по движению "Братья-мусульмане*" обвинялись в том, что они во время нахождения Мурси у власти собирали и передавали катарской разведке сверхсекретные документы, касающиеся деятельности египетских спецслужб и армии, с целью ослабить египетское государство. Мурси и другие подсудимые неоднократно заявляли, что не признают суд над собой и считают его произволом новых египетских властей.

В июле 2013 года армия Египта на фоне волны народного недовольства, обусловленного правлением представителей движения "Братья-мусульмане*", отстранила от власти президента Мурси и объявила переходный период. Сторонники Мурси проводили массовые акции протеста с требованием вернуть его на пост главы государства. В результате беспорядков и столкновений, последовавшими за протестами, погибли сотни египтян.

С момента отстранения Мурси от власти против него были открыты пять уголовных дел. В том числе по столкновениям у президентского дворца между его сторонниками и противниками в декабре 2012 года, по шпионажу в пользу Катара и ХАМАС, по побегу из тюрьмы во время массовых беспорядков 2011 года и по оскорблению судей.

*Террористическая организация, запрещенная в России