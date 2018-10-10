Власти Эстонии увидели угрозу в сервисе "Яндекс.Такси"

ТАЛЛИН, 10 окт – РИА Новости. В эстонском Министерстве по делам сельской жизни считают, что работающий в республике российский сервис "Яндекс.Такси" может представлять потенциальную угрозу. Об этом сообщает Sputnik Эстония.
"Мы не советуем использовать программные продукты из недружественных Евросоюзу стран, а также из тех, которые не заслуживают доверия", — сказал Ильвес.
По словам чиновника, приложение "Яндекс.Такси" — именно такой продукт.
За комментарием по поводу опасений эстонского чиновника Sputnik Эстония обратился к главе International PR Yandex.Taxi Наталье Журавлёвой.
Журавлева пояснила, что приложением в Эстонии управляет материнская компания Yandex.Taxi BV, зарегистрированная в Нидерландах, которая хранит и обрабатывает данные пользователей из ЕС в строгом соответствии с нормами Евросоюза, в том числе GDPR (Общий регламент по защите данных, вступивший в силу в мае 2018 года).
"Мы открыты и готовы к любым проверкам", — заявила глава International PR Yandex.Taxi.
Сервис Яндекс.Такси начал работать в Эстонии с 1 мая 2018 года. Первым городом, в котором можно было воспользоваться его услугами, стал Таллин. В сентябре доступ к нему получили жители Тарту.
Парламентарий сообщил, что обратился с запросом в спецслужбы: его интересовало, в частности, как сотрудники госбезопасности намерены бороться с "потенциальными рисками", связанными с деятельностью Яндекс.Такси.
В свою очередь, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис призвал госслужащих не пользоваться приложением.
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