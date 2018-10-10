Психиатр предупредил о последствиях введения "третьего пола" в Нью-Йорке

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Разрешение властей Нью-Йорка официально указывать в документах при рождении детей "третий пол" может способствовать разрушению института семьи, заявил врач-психиатр Вячеслав Тарасов, специализирующийся на проблемах массового сознания.

Как ранее сообщила газета AM New York , мэр Нью-Йорка Билла де Блазио подписал законопроект о введении третьего пола под названием "X" в свидетельствах о рождении. Отмечалось, что это позволит трансгендерным и небинарным жителям Нью-Йорка иметь свидетельства о рождении, которые лучше отражают их идентичность. По данным газеты, после вступления в силу нового закона жители Нью-Йорка смогут менять пол в своих свидетельствах о рождении без согласия медицинских специалистов. Указывается, пол "X" невозможно будет выбрать при рождении ребенка. "Третий пол" означает гендерную идентичность, не являющуюся исключительно женской или мужской.

"Расшатывание и разрушение семьи через третий пол, через запрет употребления слов "муж" и "жена", "супруг" и "супруга" несет чрезвычайно катастрофические последствия", — заявил Тарасов РИА Новости.

Он добавил, что при разрушении института семьи могут появиться "целые поколения, целые генерации людей, которые потом будут не в состоянии ни создать семью, ни, соответственно, воспитывать детей".

Тарасов отметил, что наличие "третьего пола" не предусмотрено с точки зрения генетики и физиологии, не является корректным с точки зрения психиатрии. "В классической немецкой психиатрии, которая хорошо была развита в нашей стране и школа которой является главенствующей у нас, подобные вещи всегда трактовались как болезненное состояние", — отметил врач-психиатр.