Пушилин назвал конструктивной встречу с Сурковым

ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал конструктивной встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил РИА Новости, что Сурков встретился с Пушилиным; в ходе встречи, по его словам, обсуждалась подготовка к выборам главы ДНР и депутатов Народного совета, а также социальные проблемы.

"Да, сегодня я встретился с советником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым. В целом, встреча прошла конструктивно. В частности, Владислав Юрьевич подтвердил продолжение политики поддержки Донецкой народной республики в политическом и гуманитарном аспектах", — сказал Пушилин журналистам.

Он добавил, что вектор на интеграцию останется прежним, при этом основной акцент будет сделан на экономической составляющей, что, по его мнению, в ближайшей перспективе может дать основание рассчитывать на повышение общего благосостояния жителей республики.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.