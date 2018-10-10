Помпео обвинил Иран в поддержке терроризма по всей Европе

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран оказывает поддержку терроризму по всей Европе, следует из распространенного заявления.
Помпео сообщил, что "масштаб этого заговора… напоминает нам, что Иран остается главным спонсором терроризма в мире". "Этот заговор также разоблачает продолжающуюся поддержку Ираном терроризма по всей Европе. Мы поддерживаем наших европейских союзников в выявлении и противодействии угрозе, которую представляет поддерживаемый Ираном терроризм по всему миру. США продолжат работать с нашими партнерами и союзниками по противостоянию угрозе, представляемой иранским режимом", — добавил госсекретарь.
МИД Ирана отверг обвинения и выразил решительный протест в связи с задержанием иранского дипломата, который в начале июля был арестован в Германии по подозрению в организации теракта.
Мужчину подозревают в том, что в марте 2018 года он поручил проживающей в Антверпене семейной паре совершить теракт при помощи взрывчатки на ежегодном "Большом собрании" иранской оппозиции за рубежом 30 июня в Вильпенте во Франции. С этой целью он передал паре взрывное устройство с 500 граммами взрывчатого вещества. В день планируемого теракта бельгийские службы безопасности задержали пару по пути во Францию и изъяли у них взрывное устройство. Первого октября суд баварского города Бамберг одобрил экстрадицию дипломата в Бельгию.