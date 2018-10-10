КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Командир взвода охраны арсенала в Черниговской области, где произошел крупный пожар, был дважды оштрафован за пьянство на службе с начала этого года, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на судебные материалы.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

По данным агентства, в апреле суд оштрафовал на 1,19 тысячи гривен (почти на 43 доллара) командира взвода охраны арсенала Владимира Пастухова "за пребывание в состоянии алкогольного опьянения в казарме." "Кроме того, в июне Пастухов снова был оштрафован на 3,7 тысячи гривен (около 132 долларов) за пьянство на службе", — говорится в сообщении.

Агентство передает, что в апреле суд также оштрафовал слесаря воинской части, который в пьяном состоянии за рулем автомобиля ВАЗ слетел в кювет в городе Ичня. Кроме того, был оштрафован водитель воинской части, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и сбежал с места ДТП в феврале этого года.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.