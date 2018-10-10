КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Командир взвода охраны арсенала в Черниговской области, где произошел крупный пожар, был дважды оштрафован за пьянство на службе с начала этого года, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на судебные материалы.
По данным агентства, в апреле суд оштрафовал на 1,19 тысячи гривен (почти на 43 доллара) командира взвода охраны арсенала Владимира Пастухова "за пребывание в состоянии алкогольного опьянения в казарме." "Кроме того, в июне Пастухов снова был оштрафован на 3,7 тысячи гривен (около 132 долларов) за пьянство на службе", — говорится в сообщении.
Агентство передает, что в апреле суд также оштрафовал слесаря воинской части, который в пьяном состоянии за рулем автомобиля ВАЗ слетел в кювет в городе Ичня. Кроме того, был оштрафован водитель воинской части, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и сбежал с места ДТП в феврале этого года.
На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.