Тайские военные заинтересовались новыми украинскими БТР, заявили в Киеве

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Таиланд выразил заинтересованность новыми украинскими бронетранспортерами, сообщила в среду пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"Тайские военные выразили заинтересованность в новых украинских БТР-4МB1, которые, по их словам, "могут стать основными боевыми машинами морской пехоты королевства". По информации тайских чиновников, приобретенная на Украине военная техника и оружие, в частности, танки и БТР, успешно прошли все испытания и приняты на вооружение армии", — говорится в сообщении.
В марте госконцерн "Укроборонпром" сообщил, что Украина завершила выполнение контракта на поставку основных боевых танков "Оплот-Т" в Таиланд.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о начале технического переоснащения и украинской армии. Украинский ОПК активно приступил к работе, однако военные эксперты и пользователи интернета каждый раз с иронией обсуждают новинки.
Кроме того, на военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа 2018 года был продемонстрирован ряд других новинок, включая, оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", реактивные системы залпового огня "Ольха" и "Верба", самоходную установку "Богдана" и аналог американских Javelin — противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Эксперты назвали все это вооружение "макетами", которые украинский ОПК постоянно возит по выставкам, однако никаких контрактов на производство этого вооружения нет.