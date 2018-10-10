Тайские военные заинтересовались новыми украинскими БТР, заявили в Киеве

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Таиланд выразил заинтересованность новыми украинскими бронетранспортерами, сообщила в среду пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По данным ведомства, секретарь СНБО Александр Турчинов на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве обсудил с делегациями разных стран вопросы сотрудничества в сфере безопасности и обороны. В частности, во время переговоров с заместителем командующего ВМС Таиланда адмиралом Сангкорном Понгсири были обсуждены вопросы расширения военно-технического сотрудничества.

"Тайские военные выразили заинтересованность в новых украинских БТР-4МB1, которые, по их словам, "могут стать основными боевыми машинами морской пехоты королевства". По информации тайских чиновников, приобретенная на Украине военная техника и оружие, в частности, танки и БТР, успешно прошли все испытания и приняты на вооружение армии", — говорится в сообщении.

В марте госконцерн "Укроборонпром" сообщил, что Украина завершила выполнение контракта на поставку основных боевых танков "Оплот-Т" в Таиланд.

Украина и Таиланд подписали соглашение о поставке 49 боевых танков "Оплот" в сентябре 2011 года. Стоимость всей партии танков, которые должны были быть поставлены в течение 2012-2014 годов, составляет 240 миллионов долларов. Тем не менее, Украине удалось поставить первую партию из пяти танков в Таиланд только в феврале 2014 года. Еще пять машин были поставлены в июне 2015 года. Третья партия "Оплотов" была отправлена заказчику в июле 2016 года.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о начале технического переоснащения и украинской армии. Украинский ОПК активно приступил к работе, однако военные эксперты и пользователи интернета каждый раз с иронией обсуждают новинки.

Например, в 2017 году украинские оружейники представили "новейшую" боевую машину огневой поддержки "Страж". При этом она создана на шасси танка Т-64, принятого на вооружение еще в 1967 году, и имеет вооружение и комплексы защиты еще советской разработки. В 2015 году Украина также представила "оперативно-портативную" штурмовую винтовку "Гопак". Никакими преимуществами перед другим оружием такого типа новая винтовка не обладает и представляет собой переработку автомата Калашникова.

Кроме того, на военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа 2018 года был продемонстрирован ряд других новинок, включая, оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", реактивные системы залпового огня "Ольха" и "Верба", самоходную установку "Богдана" и аналог американских Javelin — противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Эксперты назвали все это вооружение "макетами", которые украинский ОПК постоянно возит по выставкам, однако никаких контрактов на производство этого вооружения нет.