Число погибших при наводнении на Майорке увеличилось до десяти человек

МАДРИД, 10 окт — РИА Новости. Число погибших в результате наводнения на Майорке возросло до десяти человек, один ребенок числится пропавшим без вести, сообщили службы по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов.

"Увеличилось до десяти число человеческих жертв в результате вчерашних сильных дождей. Остается лишь один пропавший без вести, ребенок", — говорится в сообщении службы в Twitter.

Ранее сообщалось о девяти погибших и шести пропавших без вести. Среди погибших — двое граждан Великобритании, подтвердили РИА Новости в службе по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов. Это самое большое число жертв наводнений в Испании за последние 25 лет. Больше всего пострадали муниципалитеты Сан-Лоренсо, Сон-Сервера, Арта, населенный пункт Сильот (S'Illot). Российские граждане в связи с природной катастрофой на Майорке не обращались ни в генконсульство России в Барселоне, ни в посольство РФ в Мадриде.

Поисково-спасательная операция продолжается. Всего в районе бедствия работают более 500 сотрудников различных служб, в том числе военные.