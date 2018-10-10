Адвокат ответил на сообщения о том, что для Вышинского просят 12 лет тюрьмы

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Адвокат задержанного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский назвал "заблаговременной информацией" заявление представителя украинской прокуратуры о требовании его подзащитному 12 лет заключения.

Ранее представитель украинской прокуратуры Игорь Поночовный заявил агентству "Украинские новости", что прокуратура будет требовать "минимум" 12 лет тюрьмы для Вышинского.

"Это пока заблаговременная информация, потому что следствие еще не закончено, поэтому никто пока ничего требовать не может, поскольку нет обвинительного акта", — заявил Доманский РИА Новости.

По его словам, это лишь "хотелки некоторых чиновников, которые не понимают сути уголовного процесса". В связи с этим защита считает преждевременным комментировать такую информацию, "потому что пока мы не знаем, что будет в обвинительном акте, поскольку надо понимать, что сторона защиты считает, что все обвинения не обоснованы".

Отвечая на вопрос, когда может завершиться следствие, он отметил, что "некоторые экспертизы мы ожидаем только к концу декабря, поэтому пока рано что-то об этом говорить". По его словам, дата следующего заседания по делу пока не назначена, пока еще даже не заработал апелляционный суд.

Вышинский почти 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".