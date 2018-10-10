В Пентагоне назвали преимущество российского оружия над американским

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российское оружие превосходит американские аналоги по дальнобойности, заявил глава командования перспективных вооружений армии США генерал Джон Мюррей.
"У России, а во многих случаях и у Китая, есть преимущество в дальнобойности над большей частью наших систем вооружений", — цитирует Мюррея издание Business Insider.
В частности, генерал упомянул исследования, которые проводят Россия и Китай, в области создания ракет "воздух-воздух", предназначенных для уничтожения самолетов поддержки истребителей пятого поколения F-35. По его словам, превосходство в дальности стрельбы также есть у российской артиллерии.
"Москва добилась значительных успехов, и для нас это стало тревожным сигналом", — подчеркнул он.
Мюррей пояснил, что в новой стратегии национальной обороны США противостоянию с другими державами уделяется больше внимания, чем в предыдущие годы, когда вооруженные силы страны концентрировались на борьбе с повстанцами.
При этом американские военные требуют, чтобы потенциальные будущие производители сами смогли раздобыть чертежи, необходимые детали и материалы.
Издание National Interest не исключает, что два российских пулемета — это только начало и в дальнейшем американцам могут потребоваться копии других иностранных вооружений.