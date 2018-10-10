В Пентагоне назвали преимущество российского оружия над американским

Американские военные во время тактических учений в Басре, Ирак. Архивное фото

Американские военные во время тактических учений в Басре, Ирак. Архивное фото

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российское оружие превосходит американские аналоги по дальнобойности, заявил глава командования перспективных вооружений армии США генерал Джон Мюррей.

"У России, а во многих случаях и у Китая, есть преимущество в дальнобойности над большей частью наших систем вооружений", — цитирует Мюррея издание Business Insider.

В частности, генерал упомянул исследования, которые проводят Россия и Китай, в области создания ракет "воздух-воздух", предназначенных для уничтожения самолетов поддержки истребителей пятого поколения F-35. По его словам, превосходство в дальности стрельбы также есть у российской артиллерии.

"Москва добилась значительных успехов, и для нас это стало тревожным сигналом", — подчеркнул он.

Мюррей пояснил, что в новой стратегии национальной обороны США противостоянию с другими державами уделяется больше внимания, чем в предыдущие годы, когда вооруженные силы страны концентрировались на борьбе с повстанцами.

Ранее СМИ сообщили, что Командование специальных операций США предложило гранты компаниям, которые могут "раскрыть и улучшить технологию пулемета Калашникова, модернизированного крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес", и произвести их копии".

При этом американские военные требуют, чтобы потенциальные будущие производители сами смогли раздобыть чертежи, необходимые детали и материалы.

Издание National Interest не исключает, что два российских пулемета — это только начало и в дальнейшем американцам могут потребоваться копии других иностранных вооружений.