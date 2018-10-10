ЦИК ДНР закончил регистрацию кандидатов в депутаты парламента республики

ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Центризбирком самопровозглашенной Донецкой народной республики закончил регистрацию кандидатов в депутаты Народного совета республики, участие в выборах примут два общественных движения — "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс", сообщила в среду председатель ЦИК ДНР Ольга Познякова.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

"На сегодня завершена вся регистрация республиканских списков от участников избирательного процесса, и можно смело сказать, что в выборах депутатов Народного совета Донецкой народной республики примут участие два движения… Это "Донецкая республика" и общественное движение "Свободный Донбасс", — сообщила Позднякова журналистам. Оба этих движения и сейчас представлены в Народном совете ДНР, у "Донецкой республики" парламентское большинство.