Глава ФБР назвал Китай самой долгоиграющей угрозой для контрразведки

ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Китай представляет собой самую сложную и долгоиграющую угрозу для американской контрразведки, заявил в среду на слушаниях в сенате директор ФБР Кристофер Рэй.

"Китай во многом представляет собой сегодня самую обширную, самую сложную, самую долгосрочную угрозу сточки зрения контрразведки", — сказал он.

Рэй отказался сравнивать угрозу со стороны России и со стороны Китая между собой, как его попросил один из сенаторов.

"Россия ведет битву сегодняшнего дня, а Китай ведет битву дня завтрашнего, и послезавтрашнего, и послепослезавтрашнего. И это отражается на каждом секторе нашей экономики, на каждом штате и на почти каждом аспекте того, что нам дорого", — ответил глава ФБР.

Ранее президент США Трамп заявил, что Китай осуществляет попытки вмешательства в выборы в США. Позднее это со ссылкой на данные разведки подтвердил вице-президент Майк Пенс.

МИД КНР заявил ранее в ответ на обвинения президента США, что Пекин не вмешивается во внутренние дела других стран и не приемлет безосновательных обвинений в свой адрес.