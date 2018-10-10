Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Коктебеле. 10 октября 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Коктебеле. 10 октября 2018

КОКТЕБЕЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Болгария пока не предпринимает эффективные меры по недопущению осквернения памятников советским воинам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ночь на 4 октября был совершен очередной акт осквернения памятника советской армии в Софии. Мы настойчиво призываем правительство Болгарии пресечь участившиеся в последнее время случаи вандализма в отношении монумента и обеспечить его сохранность в соответствии с российско-болгарскими договоренностями", — заявила она.

"Мы вынуждены констатировать, что болгарская сторона так и не предпринимает эффективных мер по недопущению глумления над памятью советских воинов, которые отдали свои жизни ради спасения человечества от нацизма", — добавила она.