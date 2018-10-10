США готовы помочь в расследовании исчезновения саудовского журналиста

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. США готовы оказать помощь в расследовании исчезновения в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью американскому ток-шоу Hugh Hewitt радиокомпании Salem Radio Network.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники информировало, что, по предположению полиции Турции, Хашкаджи был убит в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. В самом консульстве опровергли эту информацию. Представитель МИД Турции Хами Аксой заявлял, что Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на следственные действия в ее генконсульстве в Стамбуле в связи с исчезновением Хашкаджи.

"Я думаю, что США готовы оказать поддержку любым способом. Но, как я сказал вчера, свободный мир заслуживает ответы. И сообщения о том, что саудовский журналист был трагически убит в Турции, должны вызывать глубокую обеспокоенность у каждого, кто дорожит свободой прессы и правами человека во всем мире", — ответил Пенс, отвечая на вопрос, отправят ли США технических специалистов ФБР в консульство, если этого попросит саудовская сторона.

В минувшую среду турецко-арабская ассоциация средств массовой информации сообщила, что Джамаль Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и проживает в США, пропал в Турции после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Как сообщало агентство Аnadolu со ссылкой на невесту саудовского журналиста, имя которой не разглашается, сотрудники консульства пригласили накануне Хашкаджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашкаджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По сообщению Саудовского агентства печати со ссылкой на генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. В то же время пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил об имеющейся у турецких властей информации, что журналист находится в здании генконсульства. В пятницу наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил агентству Рейтер, что турецкие власти при желании могут обыскать саудовское консульство в Стамбуле.