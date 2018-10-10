В Раде заявили о планах "переформатировать" Крым

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады и один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев заявил о планах превратить Крым в национально-территориальную автономию.

По его словам, рабочая группа по поручению президента Украины уже разработала соответствующие поправки в конституцию, которые должны быть рассмотрены Конституционной комиссией в ближайшее время.

"И очень нам важно, чтобы было понимание важности этого решения о переформатировании автономной республики", — заявил Джемилев в эфире телеканала "Прямой".

На вопрос ведущего о том, что в чем именно состоит важность данных поправок, Джемилев отметил, что Киев хочет "дать стимул" проукраинским движениям на полуострове.

На Украине регулярно строят планы в отношении Крыма, предлагая то "возвращать" полуостров, то поменять его "статус", а то и вовсе отгородиться от него. Так, в июне бывший начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Лопата заявил, что Украины должна выкопать канал на границе с Крымом.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России.

*Экстремистская организация, запрещена в России.