Песков переадресовал политологу вопрос о встрече Суркова и Пушилина

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о встрече помощника главы государства Владислава Суркова с временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным политологу Алексею Чеснакову, так как официальной информации на этот счет у него нет.
"Думаю, что вам лучше обратиться к эксперту Чеснакову, чтобы он разъяснил, откуда у него такая информация. Я вам на этот счет в официальном плане ничего сказать не могу", — прокомментировал Песков.
"Я первый раз об этом слышу", — добавил Песков.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.