Песков переадресовал политологу вопрос о встрече Суркова и Пушилина

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о встрече помощника главы государства Владислава Суркова с временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным политологу Алексею Чеснакову, так как официальной информации на этот счет у него нет.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил РИА Новости, что помощник президента РФ Владислав Сурков встретился со временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным; в ходе встречи, по его словам, обсуждалась подготовка к выборам главы ДНР и депутатов Народного совета, а также социальные проблемы.

"Думаю, что вам лучше обратиться к эксперту Чеснакову, чтобы он разъяснил, откуда у него такая информация. Я вам на этот счет в официальном плане ничего сказать не могу", — прокомментировал Песков.

"Я первый раз об этом слышу", — добавил Песков.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.