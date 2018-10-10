КОКТЕБЕЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Москва призывает международные организации и власти стран Запада осудить Киев за преследование руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Призываем профильные структуры ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Международной федерации журналистов, "Репортеров без границ", Комитета по защите журналистов, структур Евросоюза, правительства западных государств и коллег Кирилла Вышинского по журналистскому цеху осудить киевский режим, потребовать от него освобождения журналиста", — сказала она на брифинге в Коктебеле.

"Молчание равно соучастию в формировании тоталитарного информационного пространства в самом сердце Европы", — подчеркнула Захарова.

Вышинский несколько месяцев находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".