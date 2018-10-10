Правительство Франции заявило, что не будет менять свой курс

ПАРИЖ, 10 окт – РИА Новости, Людмила Орищенко. Правительство Франции не будет менять свой курс, несмотря на предстоящие возможные изменения в кабинете министров, заявил официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво.
"Общее политическое выступление (перед парламентом) делается, когда меняется политика. Но это не тот случай… Мы поддерживаем направление, которое было зафиксировано", — сказал Гриво на брифинге в среду.
По его словам, поскольку изменений в политике правительства не будет, то и техническая отставка премьер-министра также не требуется.
Также президент Франции подчеркнул, что нет никакого недопонимания между ним и главой правительства, добавил Гриво.
Французские СМИ сообщили, что перестановки в правительстве коснутся ряда министров. Гриво не стал комментировать эту тему, отметив, что решение за президентом и главой правительства.