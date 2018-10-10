Германия может выдать подозреваемого в убийстве журналистки Болгарии

БЕРЛИН, 10 окт — РИА Новости. Немецкий суд примет решение о выдаче болгарским властям мужчины, подозреваемого в убийстве болгарской журналистки и административного директора регионального телеканала TVN Виктории Мариновой, заявили в среду в Минюсте ФРГ.

Ранее власти Нижней Саксонии сообщили, что местная полиция задержала 20-летнего подозреваемого в городе Штаде. В Болгарии ему предъявлены обвинения в убийстве и изнасиловании. По данным болгарских правоохранителей, подозреваемый проходил в 2007 году по делу о краже цветных металлов.

"Вопросом об экстрадиции занимается генеральная прокуратура в Нижней Саксонии. Точнее, решение об экстрадиции на основании европейского ордера принимает высший земельный суд в Целле по запросу генпрокуратуры. Как вы понимаете, сегодня это совершенно точно произойти не может", — заявила на брифинге представитель ведомства.

Административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие считает, что убийство, возможно, связано с журналистским расследованием, которое она проводила. Последней темой, над которой работала Маринова, был так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.