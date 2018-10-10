В СФ оценили введение третьего пола в свидетельствах о рождении в Нью-Йорке

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Введение третьего пола в свидетельствах о рождении для жителей Нью-Йорка является "дикостью" и размыванием общечеловеческих ценностей, считает глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Глава Нью-Йорка Билл де Блазио подписал закон о введении третьего пола под названием "х" в свидетельствах о рождении, сообщают СМИ. По мнению градоначальника, эта мера позволит всем жителям Нью-Йорка, особенно трансгендерным и небинарным, иметь свидетельства о рождении, которые лучше отражают их идентичность. По его словам, документ способствует приверженности города защищать права ЛГБТК-сообщества.

"По нашим законам такое невозможно, и в целом подобный опыт — это какая-то дикость, размывание общечеловеческих ценностей, нарушение норм морали", — сказал Рязанский РИА Новости в среду.

"Это какая-то чушь. Так мы дойдем до распространения штамповки людей с неопределенным статусом", — возмутился сенатор.