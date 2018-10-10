Милонов прокомментировал признание третьего пола в Нью-Йорке

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) выразил обеспокоенность, что США превращаются в современное олицетворение Содома и Гоморры. Так он прокомментировал новости о появлении в Нью-Йорке проекта о введении третьего пола под названием "X" в свидетельствах о рождении.

Как ранее сообщила газета AM New York , мэр Нью-Йорка Билла де Блазио подписал законопроект о введении третьего пола под названием "X" в свидетельствах о рождении.

"Мэр Нью-Йорка может сколь угодно пытаться заигрывать с меньшинствами, одеваться в кожаное белье, участвовать в гей-парадах, но ни ему, никому из людей не суждено нарушать божественный замысел и изменять природу человека. Мне страшно представить, что этот политик является лицом, пользующимся поддержкой большинства жителей города — неужели христианская Америка, в Конституции которой упомянут Бог, превращается в современное олицетворение Содома и Гоморры?" — сказал Милонов РИА Новости.

Политик выразил недоумение в связи с тем, почему христиане и другие верующие "не видят, в какую нравственную пропасть толкают их политики".

"В такие моменты мы должны быть счастливы, что такое безумие происходит не в нашем доме, где люди чтут божественные заповеди и где не допустят такого глумления над природой человека", — заключил он.

По данным газеты AM New York, после вступления в силу нового закона жители Нью-Йорка также смогут менять пол в своих свидетельствах о рождении без согласия медицинских специалистов.

Пол "X", который невозможно будет выбрать при рождении ребенка, обозначает гендерную идентичность, не являющеюся исключительно женской или мужской.