МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Вопрос выхода России из Совета Европы подвис до январской пленарной сессии ПАСЕ, считает главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.
Отвечая на вопрос агентства о том, рассматривает ли Россия тему выхода из Совета Европы в связи с продемонстрированной накануне ПАСЕ неспособностью принимать решения, Берестнев заметил, что "технически сейчас вопрос выхода подвиснет до январской сессии".
"И если ПАСЕ опять ничего не родит, то скорее будет мягкий вариант выхода — не будем платить взнос и ждать исключения", — добавил он.
С 2014 года представители России были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы. В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.