МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Вопрос выхода России из Совета Европы подвис до январской пленарной сессии ПАСЕ, считает главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.

Накануне в ПАСЕ автор доклада по полномочиям делегаций бельгийский депутат Петра де Суттер выступила с предложением вернуть документ в профильный комитет, заметив, что он расколол ассамблею. Было принято решение об организации голосования по этому предложению, в результате которого предложение было поддержано 99 депутатами, против высказались 79, воздержались 16. Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, отвечая на уточняющий вопрос депутата о том, когда будет рассмотрен доклад, не исключила, что он будет рассматриваться на пленарной сессии. Ближайшая пленарная сессия состоится в январе 2019 года. Российская делегация в работе сессии участия не принимает. В ходе обсуждения в Ассамблее депутаты настаивали на том, что центральной темой этого доклада является возвращение РФ, несмотря на то, что докладчица отвергла такую точку зрения.

Отвечая на вопрос агентства о том, рассматривает ли Россия тему выхода из Совета Европы в связи с продемонстрированной накануне ПАСЕ неспособностью принимать решения, Берестнев заметил, что "технически сейчас вопрос выхода подвиснет до январской сессии".

"И если ПАСЕ опять ничего не родит, то скорее будет мягкий вариант выхода — не будем платить взнос и ждать исключения", — добавил он.

"Впрочем, на скорость процесса будет влиять много факторов — активность суда, например", — считает эксперт. "Не забываем, что в конце февраля — слушания по украинской межгосударственной жалобе по Крыму, включая (украинского режиссера, осужденного в РФ за терроризм, Олега) Сенцова. И там в любой момент могут огласить постановления по грузинским жалобам", — заключил он.

С 2014 года представители России были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы. В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.