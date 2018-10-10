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В Кремле не будут проверять данные о "Герое России" Мишкине

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Дело об отравлении Скрипалей (1867)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкНа первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Архивное фотоНа первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не будет проверять информацию о якобы присвоении подозреваемому в причастности к "делу Скрипалей" Александру Мишкину звания Героя России, отметив, что официальных запросов от Лондона на этот счет не поступало.

Здание Скотланд-ярда в Лондоне, 2012 год
© AP Photo / Matt Dunham
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Накануне проект Bellingcat, который ранее уже публиковал материалы, не находившие подтверждения, сообщил, что подозреваемый Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Александр Петров якобы является военным врачом ГРУ по имени Александр Мишкин. Как сообщалось на сайте проекта, Александр Мишкин родился 13 июля 1979 года в поселке Лойга в Архангельской области, начал работать в ГРУ и в 2010 году переехал в Москву, где якобы "получил тайную личность". Представитель Bellingcat Кристоф Коэтти заявил, что Мишкин получил звание Героя России в 2014 году, "предположительно за операции, связанные с Украиной".

Флаг Великобритании у здания посольства в Москве
© AFP 2018 / Mladen Antonov
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"Эту тему, если вы помните, мы не обсуждаем, мы прекратили ее обсуждение — дабы не втягиваться в дебаты с различными организациями и СМИ, которые всю эту информацию публикуют. И мы не намерены это делать. Нет, я не буду этого делать (уточнять звание). У нас нет никаких официальных запросов от британской стороны на этот счет. Здесь мы заняли определенную позицию, мы будем ее придерживаться", — сказал Песков в ответ на просьбу журналистов уточнить звание, якобы присвоенное Мишкину.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Президент РФ Владимир Путин на международном форуме Российская энергетическая неделя. 3 октября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Политолог о "деле Скрипалей": Путин назвал вещи своими именами
Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй, не приводя доказательств, утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. По данным газеты Telegraph, британские следователи установили личность третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению Скрипалей.

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Племянница Скрипаля хочет пригласить Петрова и Боширова на встречу
В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. По словам Боширова, Солсбери является туристическим городом со знаменитым собором, а 4 марта в Солсбери они осматривали местные достопримечательности. На вопрос главного редактора телеканала и агентства Маргариты Симоньян, какое дело они хотели там завершить, Петров и Боширов ответили, что хотели посмотреть достопримечательности: Солсберийский собор и Олд Сарум.

В Солсбери приступили к очистке связанных с отравлением Скрипалей мест
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Скрипаль отказался переехать в США, заявил британский журналист
Ранее Bellingcat опубликовал материал, который содержит "информацию о том, что согласно "базе данных ФМС", Петров и Боширов были агентами ГРУ". Заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что "в УФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо еще". Он добавил, что из базы данных миграционной службы невозможно понять, работает ли человек в ГРУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также с критикой встретила материал проекта.

Просто шпион, предатель Родины - Владимир Путин о Скрипале
© РИА Новости
Путин назвал Скрипаля "подонком" и предателем Родины
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

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