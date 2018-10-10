В Кремле не будут проверять данные о "Герое России" Мишкине

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не будет проверять информацию о якобы присвоении подозреваемому в причастности к "делу Скрипалей" Александру Мишкину звания Героя России, отметив, что официальных запросов от Лондона на этот счет не поступало.

Накануне проект Bellingcat, который ранее уже публиковал материалы, не находившие подтверждения, сообщил, что подозреваемый Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Александр Петров якобы является военным врачом ГРУ по имени Александр Мишкин. Как сообщалось на сайте проекта, Александр Мишкин родился 13 июля 1979 года в поселке Лойга в Архангельской области, начал работать в ГРУ и в 2010 году переехал в Москву, где якобы "получил тайную личность". Представитель Bellingcat Кристоф Коэтти заявил, что Мишкин получил звание Героя России в 2014 году, "предположительно за операции, связанные с Украиной".

"Эту тему, если вы помните, мы не обсуждаем, мы прекратили ее обсуждение — дабы не втягиваться в дебаты с различными организациями и СМИ, которые всю эту информацию публикуют. И мы не намерены это делать. Нет, я не буду этого делать (уточнять звание). У нас нет никаких официальных запросов от британской стороны на этот счет. Здесь мы заняли определенную позицию, мы будем ее придерживаться", — сказал Песков в ответ на просьбу журналистов уточнить звание, якобы присвоенное Мишкину.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй, не приводя доказательств, утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. По данным газеты Telegraph, британские следователи установили личность третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению Скрипалей.

В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. По словам Боширова, Солсбери является туристическим городом со знаменитым собором, а 4 марта в Солсбери они осматривали местные достопримечательности. На вопрос главного редактора телеканала и агентства Маргариты Симоньян, какое дело они хотели там завершить, Петров и Боширов ответили, что хотели посмотреть достопримечательности: Солсберийский собор и Олд Сарум.

Ранее Bellingcat опубликовал материал, который содержит "информацию о том, что согласно "базе данных ФМС", Петров и Боширов были агентами ГРУ". Заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что "в УФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо еще". Он добавил, что из базы данных миграционной службы невозможно понять, работает ли человек в ГРУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также с критикой встретила материал проекта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.