На Майорке число погибших при наводнении возросло до девяти человек

МАДРИД, 10 окт — РИА Новости. Число погибших в результате наводнения на Майорке (Балеарские острова), вызванного сильными дождями, возросло до девяти человек, сообщила в Twitter служба по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов.

Ранее сообщалось о восьми погибших. Среди них — два гражданина Великобритании, а также бывший мэр муниципалитета Арта (Майорка). Кроме того, несколько человек пропали без вести, в том числе гражданин Великобритании, сообщают местные СМИ.

Премьер Испании Педро Санчес отправится в ближайшее время в зону бедствия. На месте трагедии работают около 500 специалистов, в том числе из военного подразделения по чрезвычайным ситуациям.

Повышенный уровень опасности из-за ливней объявлен также в Малаге, Барселоне, Жироне и Таррагоне.