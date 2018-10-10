На Майорке число погибших при наводнении возросло до девяти человек

МАДРИД, 10 окт — РИА Новости. Число погибших в результате наводнения на Майорке (Балеарские острова), вызванного сильными дождями, возросло до девяти человек, сообщила в Twitter служба по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов.
Премьер Испании Педро Санчес отправится в ближайшее время в зону бедствия. На месте трагедии работают около 500 специалистов, в том числе из военного подразделения по чрезвычайным ситуациям.
Повышенный уровень опасности из-за ливней объявлен также в Малаге, Барселоне, Жироне и Таррагоне.