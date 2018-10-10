Польша готова привлечь Россию к будущим проектам в музее Собибора

ВАРШАВА, 10 окт — РИА Новости. Польша готова привлечь Россию к участию в будущих проектах по сохранению памяти о концлагере Собибор, заявил РИА Новости заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селин.
"Мы можем включить Россию в реализацию следующих проектов", — заявил Селин.
Отвечая на вопрос, о каких проектах идет речь, он уточнил, что Россия, в частности, сможет организовать временную экспозицию в будущем музее.
Неучастие России в оргкомитете по созданию музея он объяснил тем, что Россия достаточно поздно вызывалась в нем участвовать. "Россия просто достаточно поздно вызвалась для участия, и комитет решил, что мы заканчиваем определенный этап работы, и все детали в комитете из четырех государств уже решены, и нет смысла вводить в комитет еще одно государство", — пояснил Селин.
"Если бы Россия вызвалась раньше, то была бы в этот комитет включена", — утверждает он.
Собибор — нацистский концлагерь в Польше, где были убиты около 250 тысяч евреев. Он действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. В этом году 14 октября отмечается 75-летие восстания, которое возглавил советский офицер Александр Печерский. Двенадцатого января в Киеве скончался последний из организаторов восстания Аркадий Вайспапир, ему было 96 лет.
Произошедшее 14 октября 1943 года событие стало единственным за годы войны успешным восстанием в концлагерях, которое закончилось победой узников, сумевших прорваться через охранные заграждения.