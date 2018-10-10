Гонконг вводит полный запрет электронных сигарет

ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Администрация Гонконга готовит к рассмотрению поправки к законодательству о введении полного запрета производства, продажи и распространения электронных сигарет, заявила в среду глава администрации Гонконга Кэрри Лам в своем программном выступлении перед законодательным советом.
По ее словам, "они обеспокоены тем, что разрешение на продажу электронных сигарет и других новых продуктов для курения с ограничениями будет недостаточной мерой для защиты здоровья населения, особенно детей и подростков".
Лам подчеркнула, что, "взвесив все за и против, исходя в первую очередь из необходимости защитить здоровье нашего общества, я приняла решение, что правительство в ходе этой законодательной сессии представит предлагаемые поправки к законодательству, предусматривающие запрет на импорт, производство, продажи, распространение и рекламу электронных сигарет и других новых продуктов для курения".
"Факт в том, что эти новые продукты для курения вредят здоровью и приводят к пассивному курению, также нет веских доказательств, что эти продукты помогают бросить курить, общественность может недооценивать вред этой продукции и в итоге вновь поддержать имидж курения и соответствующее поведение", — добавила Лам.