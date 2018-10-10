В ЛНР более 1,3 тысячи абонентов остались без света после обстрела

ЛУГАНСК, 10 окт — РИА Новости. Более 1,3 тысячи абонентов в самопровозглашенной Луганской народной республике остались без электроснабжения из-за выхода из строя линии электропередачи в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в среду официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило об 11 обстрелах со стороны силовиков за минувшие сутки.

"В результате обстрела поселка Донецкий была выведена из строя ЛЭП, без электроэнергии остались более 1,3 тысячи абонентов", — рассказал Марочко журналистам.

Он уточнил, что также из-за обстрела были повреждены пять частных домов. По словам Марочко, жертв среди мирного населения нет, всего по территории ЛНР было выпущено более 200 снарядов.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной, но контролируемой. ВС Украины продолжают осуществлять обстрелы населенных пунктов ЛНР", — добавил представитель оборонного ведомства республики.

По его словам, по информации ополченцев, в подконтрольном Киеву населенном пункте Золотое-4 украинские силовики разместили вооружение "в 20 метрах от жилых домов".

"Народная милиция ЛНР, несмотря на постоянные провокации со стороны украинских силовиков, соблюдает взятые на себя обязательства по возвращению мира на Донбасс", — добавил представитель оборонного ведомства республики.

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