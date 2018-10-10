Петров и Боширов не похожи на сотрудников ГРУ, заявил Александр Дюмин

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Экс-глава сил спецопераций ВС РФ Александр Дюмин заявил РИА Новости, что не знает и ни разу не видел Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает сотрудниками ГРУ и обвиняет в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей.
"Чепига? Впервые слышу эту фамилию. Речь про тех, кто давал интервью? Я их не знаю", — сказал РИА Новости Дюмин, который сейчас возглавляет Тульскую область.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не будет вступать в дискуссию со СМИ по поводу приводимых данных о "деле Скрипалей", поскольку невозможно установить их достоверность, а участие российских правоохранителей в расследовании невозможно без получения официальной информации. Также невозможно подтвердить информацию о схожести тех, кого Британия называет причастными к указанным событиям, с найденным СМИ якобы сотрудником ГРУ, отметил он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Дюмин с 1996 по 2013 года проходил службу на различных должностях в Федеральной службе охраны. С 2013 по 2016 год был заместителем начальника Главного управления Генштаба, начальником Главного штаба – первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками, заместителем министра обороны РФ. Он также командовал Силами специальных операций Вооруженных сил РФ. В интервью изданию "Коммерсант" в 2016 году Дюмин рассказывал, что работал в очень закрытом подразделении, "и зона действия сил специальных операций — весь мир". "Героя России" получил "за выполнение специальных заданий в составе подразделения".
Управление специальных операций, подчиненное начальнику Генштаба ВС РФ, было создано в 2009 году на базе подразделения "Сенеж". В 2012 году управление было преобразовано в Командование Сил специальных операций ВС РФ. Под специальными операциями как формой применения вооруженных сил Минобороны РФ понимает согласованные действия специально подготовленных и оснащенных сил, использующих методы и способы боевых действий, не характерные для обычных войск. Это разведывательно-диверсионные, подрывные, контртеррористические, контрдиверсионные, контрразведывательные, партизанские и антипартизанские действия и другие. Силы специальных операций не относятся ни к одному из видов и родов войск Вооруженных сил России. Эта особая структура, задачи которой вытекают из самого ее названия и сильно не афишируются.