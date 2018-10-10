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Петров и Боширов не похожи на сотрудников ГРУ, заявил Александр Дюмин

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1867)
(обновлено: 14:44 10.10.2018)
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© RTПерейти в фотобанкРоссияне Руслан Боширов и Александр Петров. Архивное фотоРоссияне Руслан Боширов и Александр Петров. Архивное фото
© RT
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Экс-глава сил спецопераций ВС РФ Александр Дюмин заявил РИА Новости, что не знает и ни разу не видел Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает сотрудниками ГРУ и обвиняет в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей.

Руслан Боширов во время интервью главному редактору телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарите Симоньян
© РИА Новости / RT
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Прокуратура Британии в сентябре предъявила Петрову и Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй, не приводя доказательств, утверждала, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. Позднее британский проект Bellingcat сообщил, что подозреваемый Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Руслан Боширов "на самом деле" якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига.

"Чепига? Впервые слышу эту фамилию. Речь про тех, кто давал интервью? Я их не знаю", — сказал РИА Новости Дюмин, который сейчас возглавляет Тульскую область.

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян
© RT
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"Я был в системе главного разведуправления, я там работал, я этих людей там не видел, не слышал и не знаю ни того, ни другого. Впервые увидел. Я проработал определенный срок, это замкнутый аквариум, все друг друга знают. Они даже не похожи на тех, кто (там работает)", — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не будет вступать в дискуссию со СМИ по поводу приводимых данных о "деле Скрипалей", поскольку невозможно установить их достоверность, а участие российских правоохранителей в расследовании невозможно без получения официальной информации. Также невозможно подтвердить информацию о схожести тех, кого Британия называет причастными к указанным событиям, с найденным СМИ якобы сотрудником ГРУ, отметил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Дюмин с 1996 по 2013 года проходил службу на различных должностях в Федеральной службе охраны. С 2013 по 2016 год был заместителем начальника Главного управления Генштаба, начальником Главного штаба – первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками, заместителем министра обороны РФ. Он также командовал Силами специальных операций Вооруженных сил РФ. В интервью изданию "Коммерсант" в 2016 году Дюмин рассказывал, что работал в очень закрытом подразделении, "и зона действия сил специальных операций — весь мир". "Героя России" получил "за выполнение специальных заданий в составе подразделения".

Руслан Боширов во время интервью главному редактору телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарите Симоньян
© РИА Новости / RT
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Про сотрудников, которые работают в этом подразделении, он говорил, что это "настоящие офицеры, где чувство локтя, честь, достоинство и выполнение задач любой ценой, вплоть до…", "это высокообразованные, очень подготовленные, профессиональные ребята, которые знают по одному, по два иностранных языка, которые имеют очень специфичную подготовку, которые могут действовать как самостоятельно, так и в составе групп".

Управление специальных операций, подчиненное начальнику Генштаба ВС РФ, было создано в 2009 году на базе подразделения "Сенеж". В 2012 году управление было преобразовано в Командование Сил специальных операций ВС РФ. Под специальными операциями как формой применения вооруженных сил Минобороны РФ понимает согласованные действия специально подготовленных и оснащенных сил, использующих методы и способы боевых действий, не характерные для обычных войск. Это разведывательно-диверсионные, подрывные, контртеррористические, контрдиверсионные, контрразведывательные, партизанские и антипартизанские действия и другие. Силы специальных операций не относятся ни к одному из видов и родов войск Вооруженных сил России. Эта особая структура, задачи которой вытекают из самого ее названия и сильно не афишируются.

 

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Петров и Боширов ответили на вопросы Симоньян
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