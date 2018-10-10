МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал законопроект о введении третьего пола под названием "X" в свидетельствах о рождении, сообщает газета AM New York.

Как сообщается, мэр подписал законопроект во вторник.

"Этот новый законопроект позволит всем жителям Нью-Йорка — особенно нашим трансгендерным и небинарным жителям — иметь свидетельства о рождении, которые лучше отражают их идентичность, и он способствует приверженности города защищать права ЛГБТК (LGBTQ) сообщества", — заявил мэр.

По данным газеты, после вступления в силу нового закона жители Нью-Йорка также смогут менять пол в своих свидетельствах о рождении без согласия медицинских специалистов.

Пол "X", который невозможно будет выбрать при рождении ребенка, обозначает гендерную идентичность, не являющеюся исключительно женской или мужской.